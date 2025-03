José Renato Nalini é o participante do Roda Viva desta semana

O secretário municipal de mudanças climáticas de São Paulo, José Renato Nalini, será o novo convidado do programa Roda Viva nesta segunda-feira (14). Com apresentação da jornalista Vera Magalhães, a exibição deverá ocorrer a partir das 22h. É possível acompanhar a transmissão do evento através do canal da TV Cultura, além do site, aplicativo, YouTube, TikTok, Facebook e X da emissora. A escolha de Nalini para ser a fonte desta edição do Roda Viva se deu em decorrência da tempestade que atingiu São Paulo ao longo da última semana, que derrubou mais de 300 árvores e provocou a morte de um cidadão. Além disso, a crescente onda de calor no estado também será uma problemática abordada no programa. Isso ocorre pois, no dia 2 de março, os termômetros no Mirante de Santana, na zona norte da capital, marcaram máxima de 34,8 graus celsius.