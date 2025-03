Feira Artesana Sul começa nesta quarta-feira (19)

A feira anual Artesana Sul promoverá sua edição de 2025 no final desta semana. Das 11h às 18h, a partir desta quarta-feira (19), o Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300) receberá um grupo de mais de 50 expositores, que estarão apresentando seus produtos de moda, artesanato e arte para todo o público frequentador.O evento, que se estende até o sábado (22), pretende reunir dezenas de ateliês, fábricas, indústrias e lojistas vindos de diferentes estados brasileiros. A ideia é juntar, em um só lugar, todas as novidades dos setores de design, papelaria, patchwork e pintura, desenvolvidos ao redor de todo o país.A expectativa é que mais de dez mil pessoas compareçam em algum momento da feira, ao longo dos quatro dias. Os visitantes confirmados não são apenas da região da capital gaúcha, mas também de outras 75 caravanas, partindo de 45 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.Além disso, os ingressos para as atividades podem ser adquiridos durante o evento, na bilheteria do Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, com preços de R$20, para o bilhete inteiro, e R$10, para quem tem direito a meia-entrada.