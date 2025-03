Cinemateca Paulo Amorim recebe 'Hélio Fervenza - Conjunto Vazio'

O curta-metragem Hélio Fervenza - Conjunto vazio chegará até a capital gaúcha nesta terça-feira (18). Com uma sessão de lançamento realizada na Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736), o filme terá sua estreia em Porto Alegre às 19h30min, com uma sessão especial comentada.A programação é uma realização do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), em parceria com a Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Além do próprio artista Hélio Fervenza e do cineasta que assina o filme Hopi Chapman, a exibição de lançamento também contará com a presença do diretor do museu Francisco Dalcol.O lançamento do curta-metragem terá entrada inteiramente gratuita, com a obtenção de ingressos sendo realizada no local na hora da exibição. A Cinemateca Paulo Amorim possui capacidade para 70 pessoas, selecionadas por ordem de chegada.