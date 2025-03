Em busca da emoção em volume

Faz uma semana que a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) estreou, oficialmente, sua temporada de exposições em 2025. O primeiro conjunto de obras selecionado para ocupar a sala branca da instituição, neste ano, foi uma mostra composta por mais de 20 esculturas produzidas em cobre e bronze, por uma artista que nunca antes havia compartilhado seus trabalhos em uma coletânea. A exposição Corpos, de Judith Vergara Martins Costa, constitui um projeto artístico detalhado desenvolvido ao longo de cinco anos, e está aberta para visitação do público até o dia 5 de abril.

Judith Costa nem sempre se identificou como artista. Graduada em Direito, a gaúcha passou trinta anos de sua carreira trabalhando no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, onde atuava como auditora pública. "Eu escolhi o curso de Direito visando o lado prático da vida: eu queria ter filhos, estabilidade financeira. O que eu gostava mesmo era de arte, só que na época eu não quis arriscar", conta ela.

Foi somente depois da aposentadoria, quando teve início a pandemia da Covid-19 e a escultora precisou ficar isolada na praia de Torres, que ela decidiu que deveria retornar às suas origens e apostar seriamente na sua arte.

Quando era mais nova, a ex-auditora cresceu rodeada por esculturas. Seu pai, Cláudio Martins Costa, foi artista durante toda a sua vida e deu à filha algumas dicas sobre como realizar o trabalho. Na faculdade, cursando Direito, Judith menciona que já realizava algumas esculturas e as vendia para conseguir dinheiro. Na década de 1980, a artista também cita ter participado de aulas de pintura no ateliê da prefeitura de Porto Alegre, onde aprendeu uma série de novas técnicas e continuou aprimorando o ofício. Ao longo de todos os seus anos de formação, a arte nunca abandonou-a por completo.

Hoje, já aposentada, a escultora finalmente foi capaz de reencontrar essa paixão e explorá-la. De acordo com ela, a mostra Corpos é a sua primeira coletânea de obras que, realmente, será exposta em algum local público. "Eu comecei a produzir novamente agora na pandemia. As pessoas gostaram e elogiaram, e então eu passei a fundir em bronze. Quando eu vi, já tinha uma quantidade razoável para fazer uma exposição individual", explica a artista.

Com 21 obras produzidas em bronze e mais três em resina, Corpos pretende, por meio da ilustração do conjunto de corpos entrelaçados, retratar, acima de tudo, a sensibilidade e os afetos que perpassam as relações humanas. "Meu pai, que era escultor, dizia que a escultura era 'emoção em volume', e eu vejo isso refletido dentro desse trabalho", explica ela.

E não apenas a figura do pai de Judith está presente nas obras, mas também a de seus filhos. A artista conta que, na produção desse trabalho, a construção de uma família e a própria experiência da maternidade, foram questões que influenciaram profundamente a elaboração das esculturas. Além de contar histórias sobre o cotidiano, a mostra também presta uma homenagem à memória, à passagem do tempo.

Para Judith, as obras funcionaram como um auxílio para lidar com as angústias que são específicas do período da vida que está vivendo. Questões relacionadas a ter filhos, aos processos de crescimento e de envelhecimento. "Um dos trabalhos se chama Lucas, o nome do meu filho mais moço. Ele é um adolescente que às vezes dá dor de cabeça, sai para festas de madrugada, me deixa preocupada. Então eu fiz essa escultura como se eu estivesse rezando, abraçada nele, protegendo ele dos perigos do mundo", relembra a escultora.

A artista enfatiza, ainda, o caráter profundamente terapêutico que a produção das obras que montam a série Corpos tiveram em sua vida. Não apenas como forma de acalmar os anseios do cotidiano, mas também como um meio de libertação, a liberação de algo que já existia no seu interior há muito tempo e precisava ser externalizado.

Para Judith, não havia a possibilidade de que essas obras não existissem. "Esse trabalho foi uma coisa que veio de dentro de mim, de dentro pra fora, independente de eu querer qualquer outra coisa. E agora eu estou compartilhando isso com as pessoas."