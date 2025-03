Park Shopping Canoas recebe celebração de St. Patrick's Day

O Park Shopping Canoas (av. Farroupilha, 4545 - Canoas, RS) irá promover uma programação especial neste final de semana. No sábado (15) e domingo (16), o restaurante Capim Burger estará sediando uma celebração de St. Patrick’s Day, tradição irlandesa em homenagem ao dia de São Patrício. O evento tem entrada gratuita e deve ter início às 14h. Além de atrações gastronômicas, a festa do final de semana também contará com uma série de shows musicais ao vivo, programadas para se iniciar às 17h. No sábado, dia 15 de março, a programação será inaugurada por um concerto da banda Kupinshas, seguido por apresentações de Roger Dreissig, Vera Loca e Guz Zanotto. No domingo, por sua vez, os artistas e grupos que interpretam canções são Die for You, Roger Dreissig, Zero13 e Jean Paul.