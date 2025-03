Café Fermata29 sedia bate-papo sobre a presença feminina na literatura

As escritoras gaúchas Andrea Barrios e Caren Schultes Borges estarão presentes no Café Fermata29 (rua Santa Terezinha, 29) para participar de um bate-papo acerca do papel feminino na literatura. A discussão, que pretende analisar a forma como a figura das mulheres foi caracterizada nas obras literárias ao longo do tempo, está marcada para ocorrer neste sábado (15), às 16h30, e será aberta ao público, com entrada gratuita. Mestre em Aquisição da Linguagem, a professora e tradutora Andrea Barrios é autora do romance Albertina Belmonte, assim como dos contos Os vinte e sete sorrisos de Catalina América e Ao menos um descanso, que exploram as múltiplas facetas da figura feminina.A psicóloga Caren Schultes Borges, por sua vez, também assina diversas obras literárias, como Efusiva C’alma e Onírica Aurora. Através de sua escrita, a autora procura explorar temáticas como a subjetividade, a introspecção e o universo feminino.