Mariana Baggio apresenta músicas do álbum 'Kissila' no palco da Casa Baka

A Casa Baka Arte e Cultura sediará um show da cantora gaúcha Marina Baggio neste sábado (15). Marcado para às 20h, o concerto realizado marca o lançamento de seu primeiro álbum Kissila e deve contar com a participação do artista Chico Brown. Marcado por uma forte união de linguagens e sonoridades, o disco Kissila tem como temática abordada a questão da liberdade criativa e o reconhecimento do poder dos encontros humanos, das mais diversas formas em que eles se manifestam. Além das canções performadas individualmente, o disco também conta com faixas realizadas em parceria com outros artistas, como os cantores Chico Brown e Cézar Mendes.Além de musicista, Marina Baggio também já trabalhou como artista plástica, fotógrafa e designer, apresentando uma grande afinidade com a cultura e atividades artísticas. Para assistir sua apresentação no dia 15 de março em Porto Alegre, é possível adquirir bilhetes de modo virtual no valor de R$45.