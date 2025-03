OSPA abre temporada de 2025 com apresentação da harpista russa Ekaterina Dvoretskaya

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) estreará sua nova temporada de apresentações nesta sexta-feira (14). No primeiro concerto de 2025, realizado às 20h, estará presente no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501) a harpista russa Ekaterina Dvoretskaya, convidada especial que realizará sua estreia no Brasil. Toda a programação, por sua vez, também será dedicada ao trabalho dos compositores russos Reinhold Glière e Nikolai Rimsky-Korsakov.



Na noite de sexta-feira, a orquestra deverá ter regência do maestro e diretor artístico Manfredo Schmiedt, que ficou encarregado de iniciar as celebrações em decorrência do aniversário de 75 anos da OSPA. De acordo com ele, o programa foi arquitetado para explorar a força do trabalho realizado pelos musicistas. "Para essa abertura simbólica, escolhi duas obras que dialogam entre sutileza e intensidade. Ao destacar a harpa e contar com a presença da talentosa solista russa Ekaterina Dvoretskaya, reafirmo meu compromisso em ampliar espaços na música e convido o público a se encantar com a riqueza e a diversidade dos instrumentos musicais", explica.



No repertório organizado para o dia 14, encontram-se presentes peças tradicionais como Scheherazade, do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov. Os ingressos, por sua vez, estão disponibilizados virtualmente através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$10 e R$50.