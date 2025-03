Sala Redenção exibe mostra gratuita de cinema animado

Através de uma parceria com o Clube de Cinema de Porto Alegre, a Sala Redenção da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) receberá, a partir desta terça-feira (11), o Ciclo de Cinema de Animação, projeto que pretende apresentar, na capital gaúcha, uma série de filmes animados de diversos lugares do mundo. O longa-metragem selecionado para abrir a programação foi a obra As Bicicletas de Belleville, que será exibido no local às 19h, na data de estreia da mostra. A entrada durante todos os dias da programação na Sala Redenção é gratuita e aberta a todos os públicos. Na sessão de estreia da mostra, a exibição será seguida por um bate-papo com integrantes do cineclube porto-alegrense, que realiza uma parceria com a instituição.Dirigido por Sylvain Chomet, o filme As Bicicletas de Belleville foi indicado para mais de 30 premiações no seu ano de lançamento. A obra explora, através de uma pequena quantidade de diálogos e uma abundância de imagens e sons, a história do personagem Champion, que embarca em uma aventura eletrizante ao lado de sua avó e seu cachorrinho, Bruno.