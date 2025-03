Edu K e projeto Shaun protagonizam mais uma edição da 2ª Maluca

Nesta segunda-feira (10), o cantor e compositor Edu K se apresentará no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) para mais uma edição do projeto musical 2ª Maluca. O concerto, que está marcado para ter início às 21h, também deverá contar com a presença da banda Shaun, que tocará ao lado do artista ao longo da noite.



Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos através do site Sympla, ou na bilheteria oficial do Teatro, localizada na loja Planeta Surf do shopping Bourbon Wallig. O valor dos bilhetes deve variar entre R$60 e R$30.



Com uma trajetória de mais de 30 anos de carreira, o cantor Edu K conseguiu se consolidar no cenário braisleiro como um dos maiores nomes da música alternativa do país. Com um repertório repleto de clássicos do rock nacional, o artista promete chegar ao palco do Teatro, nesta segunda-feira, trazendo canções como Repelente, Não me Mande Flores e Sodomia.



A banda Shaun, por sua vez, trata-se de um grupo musical porto-alegrense formado em 2019. Com uma setlist extremamente diversa e variada, o projeto une referências do britpop com a música brasileira, na tentativa de criar uma verdadeira “mistura maluca”.