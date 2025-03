Sala Redenção tem programação gratuita especial para o Dia da Mulher

Entre os dias 10 e 21 de março, a Sala Redenção da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) receberá a mostra Mulheres por Mulheres, que contará com a exibição de nove filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. Além disso, na segunda semana da mostra, os longas também serão todos francófonos, em comemoração ao Dia Internacional da Francofonia, celebrado em 20 de março. Na primeira semana, serão exibidos longas como Elena, o documentário poético da diretora brasileira Petra Costa, e Rafiki, um retrato de um romance homossexual entre mulheres da diretora africana Wanuri Kahiu. Ainda ao longo destes dias, a mostra também contará com os longas Sobre a tábua, filme marroquino, e 3 dias em Quiberon e Preciosa Ivie, duas produções de origem alemã.Já na semana seguinte, de 17 a 21 de março, será exibida uma série de filmes francófonos, desde clássicos como curtas da diretora Alice Guy Blanché, até a contemporaneidade, com a obra belga Dalva, de 2022. A produção icônica Cléo das 5 às 7 e a animação Aya de Yopougon também integram a programação do projeto.A entrada de todas as exibições é gratuita e aberta ao público. As sessões tem realização em parceria com o SESC-RS, o Instituto Goethe, a Aliança Francesa e a Cinemateca Francesa de Porto Alegre.