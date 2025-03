Documentário conta a história de líder seringueiro Chico Mendes

Nesta sexta-feira (7) às 20h45min, estreará no Canal Brasil o documentário Empate, do diretor Sérgio Carvalho. O filme foi produzido com o objetivo de dar espaço para alguns dos protagonistas do movimento seringueiro, realizado entre os anos 70 e 80 no Brasil, procurando registrar e denunciar os impactos que ele ainda gera na Floresta Amazônica.Lançado em 2018, o longa-metragem foi exibido na 22ª Mostra de Tiradentes, festival cinematográfico realizado gratuitamente no estado de Minas Gerais. A narrativa, por sua vez, acompanha a trajetória de Chico Mendes, líder seringueiro assassinado em 1988 pelos opositores da sua luta.O filme começou a ser desenvolvido no momento em que a filha de Chico Mendes, Elenira, entrou em contato com o diretor Sérgio de Carvalho para levar a história do pai às telonas. Através da exibição dos depoimentos de seus companheiros de luta, o longa realiza uma tentativa de preservar o legado do seringueiro, tão importante para a história contemporânea do Brasil.