Grupo de canto tem inscrições abertas para público maior de 50 anos

O projeto musical Transversal do Tempo já está com inscrições abertas para novos alunos no ano de 2025. Com aulas que se iniciam no dia 10 de março, os encontros pretendem proporcionar aos estudantes um ambiente em que possam aprimorar seu bem-estar físico e mental, a partir de uma série de práticas coletivas de canto. As atividades são voltadas para o público de 50 a 85 anos e não é necessário ter experiência prévia na iniciação musical para se inscrever.Idealizado em 2022, o grupo musical tem a criação e a coordenação da musicista e educadora Tássia Minuzzo. Neste ano, as atividades também contarão com a presença da professora e cantora Eliana dos Santos, que promete auxiliar os alunos na compreensão de todos os aspectos da técnica vocal, como a postura, respiração, articulação, expressão e saúde da voz. Os encontros, no ano de 2025, estão programados para ocorrer sempre às segundas-feiras, das 14h às 15h30, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250). As inscrições, por sua vez, podem ser realizadas através do contato pelo número 51 99290-8832, e a mensalidade para estudantes regulares é de R$295. Para participar de uma aula experimental, o valor é de R$60.