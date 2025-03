Leny Barcellos discute empoderamento feminino em nova apresentação

Neste sábado (8), a artista musical brasileira Leny Barcellos participará de um show no Sotaque Bar (av. Protásio Alves, 699), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com entrada franca, a apresentação está marcada para ocorrer às 20h, e a abertura da casa deve acontecer às 17h.

O repertório selecionado pela artista inclui alguns dos seus maiores sucessos autorais, como o seu single mais recente Me Usa. Além disso, também serão apresentadas releituras de clássicos de gêneros como a MPB, o Rock e o Soul.

Com músicas que destacam a importância e o poder do empoderamento feminino, presentes inclusive no seu mais novo lançamento Me Usa, a cantora Leny Barcellos é uma grande ativista dos direitos femininos e LGBTs. A multi-instrumentista é canoense de nascença, e possui uma carreira que completou 12 anos em 2025.