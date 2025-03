Sarau gratuito reúne poetistas gaúchas neste 8 de março

Os jardins do Instituto Zoravia Bettiol (rua Paradiso Biacchi, 109) serão palco para um sarau literário de poesia realizado neste sábado (8), das 17h às 19h30min. A atividade será organizada em homenagem ao dia 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e, por esse motivo, contará apenas com a participação e a presença de poetistas da cidade de Porto Alegre.

Com entrada gratuita, o sarau será integrado por participantes do Coletivo Poemas à Flor da Pele, que atua há duas décadas na produção de literatura na capital gaúcha. Além disso, também serão chamadas algumas artistas convidadas, para participar da interpretação de poemas. Entre os nomes que marcarão presença, se destacam as escritoras e poetisas Liana Timm, Cátia Simon, Manuela Dipp, Lilian Rocha e Maria Alice Bragança.

Somada à leitura de poemas, o evento contará com uma seleção de músicas, que pretendem alegrar o ambiente. A organizadora do sarau é a produtora cultural Betania Maria Rodrigues Gonçalves, integrante da diretoria do Instituto Zoravia Bettiol.