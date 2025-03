Hip Hop no Bairro promove atrações artísticas gratuitas em Viamão

A Associação da Cultura Hip Hop de Viamão (ACH2V) organizará, neste sábado (8), a terceira edição do festival Hip Hop no Bairro, que deve ser iniciada às 9h no EEEM Dr. Genésio Pires (rua Júlio de Castilhos, 215 - Viamão, RS). O espaço, localizado em Itapuã, compõe uma das regiões mais atingidas pelas enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024. Com entrada gratuita, a programação contará com uma série de atividades artísticas e culturais, que tem como objetivo principal levar a tradição do hip hop até a comunidade escolar afetada pela tragédia climática.

O Hip Hop no Bairro pretende organizar, dentro das instituições de ensino, experiências capazes de envolver os cinco elementos da cultura hip hop: graffiti, breaking, DJ, MC e conhecimento. Para dar início à programação, em uma atividade que será realizada ao longo do dia, o evento promoverá uma grafitagem coletiva dos muros do colégio EEEM Dr. Genésio Pires. A iniciativa envolverá tanto artistas quanto estudantes, com o objetivo de auxiliar na reconstrução do espaço escolar após as enchentes.

Somada à grafitagem dos muros, a programação deste sábado contará com duas oficinas gratuitas de grafitti e breaking, dedicada às crianças e aos jovens da comunidade. Além disso, também será realizada no espaço uma feira de artesanato, que tem como objetivo dar visibilidade aos artistas e pequenos produtores da região.

Por fim, a programação se encerra com uma série de shows de rap, que contará com a presença de nomes como Rap Pampa Crew, THS Drop e Sonny & Romma, vindos da cena musical das cidades de Viamão, Alvorada e Uruguaiana.