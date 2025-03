DJ Gabriela Vinil se apresenta em dose dupla neste sábado (8)

A artista DJ Garota Vinil protagonizará apresentações de dois eventos neste sábado (8), em comemorações que buscam celebrar o Dia Internacional da Mulher. Às 16h, a artista deverá tocar no Studio Leo Zamper (rua Octávio Corrêa, 84), localizada no bairro Cidade Baixa de Porto Alegre. Já à noite, às 21h, a artista está escalada para comandar a música do FDS (av. Cairú, 376), espaço cultural no Quarto Distrito da capital gaúcha.

O evento que acontecerá no turno da tarde terá entrada gratuita e será aberto ao público. Além da presença da DJ Garota Vinil à frente da playlist, também será realizada simultaneamente uma exposição de roupas e artigos decorativos, apresentada pela loja Mais Art - Bom Fim.

No evento que ocorrerá às 21h, por sua vez, a artista organizará um repertório diversificado, repleto de hits nacionais e internacionais lançados entre os anos 60 e 90. Para esta ocasião, os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente através do número (51) 99433-5656, no valor de R$30,00 ou de modo presencial no momento da apresentação, custando R$40,00.