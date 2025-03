Festa das Colheitas relembra memória da imigração italiana com Filó Cênico Musical

O espetáculo Filó Cênico Municipal - 150 Anos da Imigração Italiana contará com duas apresentações na próxima edição da Festa das Colheitas, que será realizada entre os dias 7 e 23 de março em Caxias do Sul. A primeira sessão da montagem ocorrerá neste sábado (8), enquanto a segunda está marcada para a próxima sexta-feira (14). A montagem deverá acontecer sempre às 20h, no Centro de Eventos da Festa da Uva (rua Ludovíco Cavinato, 1431 - Caxias do Sul). Com entrada gratuita, o Filó Cênico Musical que pretende reunir teatro, música e gastronomia em uma experiência que relembra aspectos marcantes da tradição italiana, que foram importantes para o estabelecimento da cultura da Serra Gaúcha. Os chamados filós, que dão nome ao espetáculo, eram encontros coletivos que reuniam famílias da comunidade em momentos de confraternização, através do compartilhamento de histórias, músicas, danças e rezas. As apresentações têm direção cênica de Fábio Cuelli, e contam com canções de duas equipes de teatro da região, o Grupo Girotondo e o Miseri Coloni. De acordo com o diretor, o espetáculo representa uma tentativa de resgatar parte da herança e tradição cultural italiana. “O Filó Cênico Musical é um convite para vivenciar a cultura de forma sensorial e afetiva, reforçando o vínculo entre passado e presente, através de uma história que segue viva em cada canto da Serra Gaúcha”, afirma Cuelli.