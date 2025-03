A Escola Casa de Teatro, de Zé Adão Barbosa completa 15 anos, no dia 5 de março com uma programação carnavalesca que celebra também a inauguração oficial do Teatro Zé Adão Barbosa, na rua Álvaro Chaves, 462, com um grande baile de carnaval.

O lançamento gratuito de um catálogo de obras marca o encerramento da exposição A Poética de Tunga - uma introdução, no Instituto Ling, no próximo dia 8 de março, às 15h, com uma conversa entre o curador Paulo Sérgio Duarte e Munir Klamt.

No próximo dia 10 o presidente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Gilberto Schwartsmann, e seu diretor artístico, Manfredo Schmiedt, apresentarão a programação da Orquestra, da Escola da Ospa e do Coro Sinfônico da Ospa para 2025, no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), realizará a cerimônia de posse da Diretoria e Conselhos, gestão 2025-2027, no próximo dia 20 de março de 2025, às 18h, no Instituto Ling.