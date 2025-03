Cinesystem celebra o Dia das Mulheres com ingresso a R$ 10,00

O grupo Cinesystem de Cinemas preparou uma ação especial para este sábado (8), Dia Internacional da Mulher, quando o público feminino paga R$ 10,00 pelo ingresso em qualquer sessão dos filmes em cartaz na Rede, exceto em salas especiais. Além de Porto Alegre, a iniciativa é válida para as demais 27 unidades da do Cinesystem espalhadas pelo Brasil. Além do desconto na entrada, as integrantes do Clube da Pipoca (programa de fidelidade da rede de cinemas) terão um benefício exclusivo: o resgate de um pacote de pipoca (tamanho médio) por apenas dez pontos. "Seja no trabalho, no lar, no entretenimento ou em qualquer outro ambiente, a presença feminina merece ser homenageada! E como nosso compromisso é proporcionar experiências únicas e acessíveis, essa é a oportunidade perfeita para reunir as amigas e aproveitar o momento com muito sabor e diversão", comenta a gerente de Marketing da rede, Samara Vilvert.