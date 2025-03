Pequena Biblioteca de Leituras Pretas promove novo ciclo de oficinas literárias gratuitas

A Pequena Biblioteca de Leituras Pretas promove um novo ciclo de oficinas literárias que convidam o público a se conectar com textos de escritoras e escritores negros do Rio Grande do Sul, do Brasil e de países africanos de Língua Portuguesa. Os encontros acontecem a partir deste sábado (8), das 9h30min às 12h e das 14h às 17h, no Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 759). Apesar das atividades serem gratuitas e abertas a qualquer pessoa interessada, as vagas são limitadas e devem ser garantidas através de inscrição online (bit.ly/pequenabiblioteca-inscrições). Ao todo, serão quatro oficinas independentes, sendo possível participar de apenas uma, ou mais.

Na programação deste sábado, as leituras da atividade Escritas de si (no turno da manhã) serão voltadas especificamente para textos escritos por mulheres negras, em reconhecimento e celebração ao Dia Internacional da Mulher. À tarde, a leitura sobre Poesia Rio Grande do Sul contará com tradução para Libras. O objetivo das oficinas é focado em ampliar o contato com a literatura negra e fomentar reflexões sobre identidade, ancestralidade e resistência por meio das palavras.

No dia 29 de março, serão realizadas outras duas oficinas literárias, que também abordam poesias ou escritas pessoais, como diários e cartas: Poesia África/Brasil/Rio Grande do Sul (turno da manhã) e Escritas de Si (à tarde), com tradução para Libras. Cada atividade conta com intervenções complementares, recebendo leituras encenadas pela atriz Lizandra Ayello, que entrelaça a oralidade às emoções, ou a apresentação da historiadora Vanessa Bayo, que aborda o universo feminino, o feminismo e, principalmente, o feminismo negro.