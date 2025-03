Filmes nacionais no CineBancários

A partir desta quinta-feira, o CineBancários (rua General Câmara, 424) exibirá três longas-metragens nacionais. A programação se estende até o dia 12 (quarta-feira), com ingressos a R$ 7,00 (meia-entrada) e R$ 14,00 (inteira).

No primeiro dia de exibições, qualquer pessoa paga R$ 7,00. A primeira sessão ocorre às 15h, com o documentário Dessa arte eu sei um pouco, que acompanha a vida do mestre capoeirista Paulo dos Anjos.

Dirigido por Cled Pereira, o longa tem como objetivo contar e registrar a história da capoeira dentro do estado brasileiro da Bahia.

Também nesta quinta-feira, às 17h, a instituição exibirá o filme Alma do deserto, do diretor Mónica Taboada Tapia.

Criticamente aclamado, o longa foi o documentário vencedor do prêmio Queer Lion, no 81º Festival de Veneza, em 2024. A programação do dia encerra às 19h, com a apresentação da obra Ainda estou aqui, dirigida por Walter Salles, que também terá uma sessão especial no dia 11 de março, seguida de um debate com Manuela D'Ávila, Suzana Lisboa e a cineasta Ana Luiza Azevedo.