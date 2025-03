Comunidade cultural de Porto Alegre se reúne para agilizar liberação de recursos

Um grupo de integrantes da Secretaria Municipal da Cultura e do Ministério da Cultura realizará, no dia 10 de março (terça-feira) uma reunião com o objetivo de agilizar a liberação de recursos financeiros de emendas parlamentares destinadas à Cultura em Porto Alegre.

O encontro, definido durante audiência pública na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (CECE) da Câmara Municipal, realizada no último dia 25, está marcado para iniciar às 9h.



Com foco em promover a resolução de demandas antigas, que ainda não foram executadas, a reunião no CECE contou com a presença de diversos membros da comunidade cultural da capital gaúcha, além dos participantes de órgãos oficiais, como a representante do Ministério da Cultura Mariana Martinez.