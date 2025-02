Mississippi in Concert celebra o Blues em São Francisco de Paula

Inspirada nos festivais sulistas americanos, a prefeitura de São Francisco de Paula promove o Mississippi in Concert, nos dias 21, 22 e 23 de março. O evento terá quatro palcos oficiais, sendo três gratuitos, que ocorrem entre 11h e 23h. Entre as atrações confirmadas, destaque para a cantora, compositora e atriz americana Lo Steele.

Serão abertos ao ao público os palcos localizados na avenida central Júlio de Castilhos, próximo ao monumento Os Tropeiros, e na Praça Nossas Raízes, que abrigará o Front Porch Stage, a “Casinha do Blues”, já conhecida do público.

Os amantes do blues terão ainda o Hermann's Juke Joint Stage, um espaço gratuito preparado no bairro Indianápolis, que conta a história da música (e do gênero) na cidade serrana. As atrações musicais também vão brilhar no Parador Hampel, no tradicional A Ferro e Fogo, no domingo, com reservas antecipadas.

As atividades também se estendem pelos bares e estabelecimentos da cidade, criando uma atmosfera única que transformará São Francisco de Paula no epicentro do Blues durante o fim de semana. O ingresso único para eventos paralelos será de R$ 45.



Grandes nomes do Blues confirmados

Entre os destaques da programação está o guitarrista e compositor paulistano Igor Prado e sua banda, primeiro artista sul-americano indicado ao Blues Music Awards. A geração raiz do blues também estará bem representada com o carioca Álamo Leal, cantor e guitarrista com 48 anos de estrada.

O artista apresenta clássicos e repertório autoral que já contagiou plateias na Europa e em diversas turnês internacionais. Já confirmadas também entre as atrações estão Andy Serrano, Barba e Blues, The Cotton Pickers, Blues Hits, Gisa Londero Blues Band, Renato Velho, Uncle George e Ricardo Leitão.