Gene Hackman, vencedor de dois prêmios Oscar, e a mulher são encontrados mortos em casa

O ator Gene Hackman, 95 anos, e a mulher, a pianista Betsy Arakawa de 63 anos, foram encontrados mortos em casa, segundo informações da mídia norte-americana divulgadas nesta quinta-feira, (27).

O casal e um cachorro da família foram localizados em casa no estado do Novo México na tarde de quarta-feira, de acordo com informações divulgadas pelo site Santa Fé New Mexican.



Não há suspeita de crime, mas as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias das mortes e disseram que uma investigação está em andamento.



A porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, Denise Avila, disse que os policiais responderam a uma solicitação para fazer uma verificação de bem-estar na casa por volta das 13h45, horário local, na quarta-feira (26), e encontraram Hackman, sua esposa Betsy Arakawa e um cachorro mortos.



Oscar



Hackman foi indicado cinco vezes ao Oscar, estrelou dezenas de filmes e é um dos artistas mais respeitados e honrados da indústria. Suas duas vitórias no Oscar foram conquistadas pelas atuações em Operação França (1971) como um policial antidrogas rude e implacável, e em Os imperdoáveis (1992) em que interpretou um xerife de uma pequena cidade.



O ator desempenhou uma variedade de papéis, aparecendo em filmes de ação, thrillers e até mesmo atuando em um papel cômico em O Jovem Frankenstein, na obra Hackman foi escalado para dar vida a um eremita cego que, sem saber, hospeda o monstro.



Raramente visto no circuito social de Hollywood além das premiações, Hackman nunca se aposentou formalmente da atuação, mas disse a um jornalista em 2008 que havia desistido porque não queria "continuar pressionando" e correr o risco de "sair com uma nota realmente amarga".