Feiticeira em missão arriscada

O longa-metragem Nas Terras Perdidas, dirigido por Paul W. S. Anderson, será lançado em abril nos cinemas brasileiros. A obra, estrelada por Milla Jovovich e Dave Batista, tem sua trama baseada no livro homônimo de George R. R. Martin, publicado em 1982.

Famoso por seu trabalho em Resident Evil, o diretor da produção já havia entrado em contato com o livro de R. R. Martin antes do autor lançar a série de Game of Thrones. Segundo o cineasta, a publicação chegou até ele através de uma seleção de obras apresentada pelo produtor alemão Constantin Werner, há sete anos. De acordo com Anderson, sua impressão foi de que "todas as histórias eram sobre amor, mas um amor na versão de George R.R. Martin, revirado e com finais não tão felizes".

A trama do filme acompanha Gray Alys, uma feiticeira temida e poderosa que é procurada por uma rainha e recebe uma missão arriscada. Com a ajuda do caçador Boyce, ela deve embarcar rumo às Terras Perdidas, em busca de um poder mágico capaz de transformar seres humanos em lobisomens.