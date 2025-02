Hip-hop em cores

O Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) está expondo, até maio, o mural em grafitti Poesia da tinta nos 5 elementos do Hip Hop, da artista Ali Cores. Consagrada como um dos maiores nomes da área da ilustração e grafitti da cidade, Ali é artista visual, formada em Design de Moda, e além de trabalhar com a arte da tinta, também é educadora social no skateboard e uma das oficineiras da Casa Arte Sesc, iniciativa criada em parceria entre o Sesc e o Museu do Hip Hop (rua Parque dos Nativos, 545), localizada no interior do Museu. Através do projeto, ali acontecem oficinas gratuitas de formação artística e cultural, destinadas a crianças e jovens. Aberto à visitação, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 18h, o mural assinado pela artista visual foi desenvolvido em homenagem à parceria firmada entre as duas instituições

Aquece carnavalesco

Nesta quinta-feira, às 19h, a cantora, compositora e multi-instrumentista Bibiana Petek faz show ao lado de seu trio instrumental. Localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80), o Food Hall Country foi o espaço escolhido para a apresentação da artista, que terá entrada gratuita e aberta para todos os públicos. Como acontece logo antes do feriado, o show foi denominado como Aquece Carnaval e pretende animar o público para as comemorações dos dias seguintes. Por essa razão, o repertório escolhido para integrar a apresentação estará repleto dos maiores clássicos do samba, além de muitas brasilidades e ritmos carnavalescos de sucesso. De acordo com Bibiana, o espetáculo apresentará uma mistura de todos os sons que tornam o Carnaval uma celebração especial. "A gente vai fazer um passeio pela música brasileira, trazendo um pouco dos ritmos do Nordeste, com títulos de Alceu Valença e Gilberto Gil; do samba de Alcione e Elis Regina; e algumas canções de axé no final", antecipa a musicista.

Música, brincadeiras e concurso de fantasias