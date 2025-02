A biblioteca móvel Fuscoteca do Amadinho está recebendo doações de livros infantis, juvenil e adultos. O projeto pretende levar a literatura com distribuição de livros para diversos bairros de São Lourenço do Sul. Contando com recursos da Lei Aldir Blanc, a Fuscoteca do Amadinho irá circular durante todo o ano de 2025. O projeto pretende levar por meio dos livros o incentivo à leitura para crianças, jovens e adultos, além da realização de oficinas literárias e contação de histórias com personagens históricos, despertando o sentimento de curiosidade em novos leitores. A iniciativa recebe todos os tipos de livros, exceto os didáticos. Doações podem ocorrer através de contato com o escritor Rodrigo Seefeldt pelo telefone (53) 98467.8816 e no Instagram do projeto (@fusca_amadinho).