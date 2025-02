Sesc Alberto Bins expõe painel sobre os elementos do hip-hop

O Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) está expondo, até maio, o mural em grafitti Poesia da tinta nos 5 Elementos do Hip Hop, da artista Ali Cores. O painel foi desenvolvido em homenagem à parceria firmada pela Instituição com o Museu da Cultura Hip Hop RS, localizado na capital gaúcha.

O mural com elementos do hip-hop, pode ser visitado diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Atualmente, a artista, que se consagrou como um dos maiores nomes da área da ilustração e grafitti da cidade, é também uma das oficineiras da Casa Arte Sesc, iniciativa em parceria entre o Sesc e o Museu do Hip Hop (rua Parque dos Nativos, 545), localizada no interior do Museu. Através do projeto, as duas instituições oferecem oficinas gratuitas de formação artística e cultural, destinadas a crianças e jovens.