Theatro São Pedro anuncia reforma para adequações de prevenção contra incêndio em março

O Theatro São Pedro, um dos maiores patrimônios culturais do Estado, passará por uma importante reforma para a implementação de seu Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e acessibilidade. Com previsão de início em 24 de março, a reforma visa garantir mais segurança e inclusão aos visitantes da instituição.

Para marcar esse momento especial, o Theatro São Pedro realizará uma programação especial no fim de semana de 21 a 23 de março, com três espetáculos que celebram o passado e o futuro do São Pedro e valorizam a diversidade e a força da cultura local. A primeira atração ocorre dia 21, às 20h, com o show de celebração de 25 anos de carreira da dupla Claus e Vanessa. No dia 22, às 20h, haverá o espetáculo Meretrizes, com Liane Venturella, direção de Camila Bauer e acompanhamento no piano de Catarina Domenici.



Para encerrar a programação, em 23 de março, às 18h, será realizado o recital de Simone Leitão, em comemoração aos 75 anos da primeira apresentação da Orquestra Sinfônica de porto Alegre (Ospa) no Theatro São Pedro, que ocorreu nesse mesmo dia, em 1950. Os ingressos para os três espetáculos serão gratuitos e poderão ser adquiridos no site do teatro.



A atualização do PPCI é essencial para atender às normas vigentes e reforçar a segurança de artistas, funcionários e público em geral. As melhorias em acessibilidade incluem a instalação de rampas, elevadores e adaptações para cadeirantes e pessoas com mobilidade.

A reforma contará com a supervisão da empresa de arquitetura Couto & Severo Ltda. Arquitetos e Projetos, dos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano, com apoio da Associação Amigos do Theatro São Pedro e realização da Secretaria da Cultura (Sedac).

Programação de fechamento do Theatro São Pedro





Claus e Vanessa 25 anos – 21 de março (sexta-feira), às 20h

Meretrizes – 22 de março (sábado), às 20h

Simone Leitão - 75 anos da Ospa – 23 de março (domingo), às 18h

Serviço





O quê: espetáculos de fechamento do Theatro São Pedro antes da reforma

Quando: 21 a 23 de março

Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-300)

Ingressos: gratuitos, disponíveis no site do Theatro São Pedro.