Preciosidades europeias e de acervos locais

Em cartaz na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190), a exposição Gigantes da Cultura Tcheca teve seu período de visitação prorrogado até o dia 22 de março. Com entrada gratuita, a mostra tem o objetivo de proporcionar uma jornada pela vida e obra de grandes artistas com origem na República Tcheca. O prazo foi estendido devido à grande procura do público pelo projeto, somada às solicitações diretas dos visitantes. Com curadoria de Salus Loch, a exposição está aberta para visitação desde o mês de dezembro, durante os dias da semana, exceto aos domingos. A mostra oferece aos frequentadores a possibilidade de explorar a produção artística de gigantes da literatura tcheca como Franz Kafka e Karel Apek, além de destacar artistas de origem tcheca que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, como Francis Pelichek e Francisco Valdomiro Lorenz. Outras atividades propostas pela mostra incluem a exploração das litografias do artista Pavel Rouka e a participação em visitas guiadas oferecidas pelos organizadores.

Festejo afro-musical

Nesta quarta-feira, às 21h, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe o Festejo afro-musical, evento que celebrar o lançamento do novo álbum do percussionista, compositor e produtor Tuti Rodrigues, intitulado Da ancestralidade ao digital contemporâneo erudito numa viagem percussiva. O artista sobe ao palco ao lado da cantora Anaadi, com um repertório que mescla influências das raízes afro-brasileiras com algumas de suas experimentações contemporâneas. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. Além da dupla, o espetáculo contará com a presença da vocalista Indira Castro, do compositor e percussionista Richard Serraria e do Mestre Pingo do Borel.

"Esquenta" para o festival de jazz