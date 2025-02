Carnaval do Bloquinho Crionças marca lançamento do EP do grupo

O tradicional Bloquinho Crionças realizará o lançamento do seu primeiro EP musical neste sábado (1), em um show especial organizado no Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512). No evento, o grupo formado pelos artistas Bruna Espinosa, Diego Machado, Jonas Santos, Vini Silva e Rafa Zanette, pretende apresentar um repertório diversificado, incluindo tanto suas novas canções autorais, quanto outras músicas brasileiras que dialogam com o universo infantil.

O EP Bloquinho Crionças conta com canções como Dente Mole, Criança, crionça e Buzina paralisadora, desenvolvidas em conjunto pelos participantes do coletivo. Silva explica que, além do repertório musical, o grupo também aposta em brincadeiras, que flertam com a ludicidade e o imagético infantil. "É um carinhoso convite para as crianças de todas as idades que tenham vontade e curiosidade de adentrar no mundo fantástico das Crionças", comenta.



Realizado em Porto Alegre desde 2022, o projeto Bloquinho Crionças surgiu como uma alternativa para suprir a falta de um carnaval de rua idealizado especificamente para o público infantil e seus cuidadores na capital gaúcha. Todos os anos, o evento é organizado pelo coletivo artístico, que há mais de uma década realiza apresentações em parques, centros urbanos, periferias e centros culturais da cidade.