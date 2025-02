Oficina de palhaçaria nas segundas-feiras

A atividade propõe que os participantes adentrem um processo de autorreflexão, à procura de se conectar com seu lado mais ingênuo e bobo, fundamental para trabalhar na criação de números e improvisação de cenas. Durante os encontros, os frequentadores terão a possibilidade de participar de jogos e exercícios que trabalham diversos outros aspectos da linguagem da palhaçaria. Apesar de não ser necessário possuir experiência prévia no segmento, os interessados devem ter mais de 18 anos de idade para participar.

Estão abertas as inscrições para mais uma edição extensiva da Te joga! Oficina de palhaçaria. Os encontros acontecerão de 10 de março a 30 de junho, sempre às segundas-feiras, das 18h30min às 21h30min, no Espaço Cerco Cultural (rua Riachuelo, 579), em Porto Alegre. O investimento é de R$ 1 mil (podendo ser parcelado em quatro vezes de R$ 250,00). Para se inscrever, é necessário entrar em contato pelo número 51- 99703.0078 (Whatsapp).

Edital para ocupação artístico-cultural

O Edital de Ocupação do Centro Cultural da Ufrgs está com inscrições abertas (até 23 de março), para a realização de atividades artístico-culturais diversas. Serão aceitos projetos em artes cênicas; artes visuais; culturas populares e saberes tradicionais; cultura e emergência climática; literatura; música; e políticas culturais e gestão da cultura.

As propostas devem ser inscritas através do formulário publicado no site do Departamento de Difusão Cultural da Instituição. Serão selecionados até 20 projetos que levem como elementos transversais a inclusão social, a diversidade, a pluralidade e a sustentabilidade - a serem realizados entre os meses de junho de 2025 e abril de 2026, no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333).