Festejo Afro-Musical marca lançamento do novo disco de Tuti Rodrigues

Nesta quarta-feira (26), o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) receberá o Festejo Afro-Musical, evento que celebrar o lançamento do novo álbum do percussionista, compositor e produtor Tuti Rodrigues, intitulado Da ancestralidade ao digital contemporâneo erudito numa viagem percussiva. O artista deve subir ao palco às 21h, ao lado da cantora Anaadi, com um repertório que mescla influências das raízes afro-brasileiras com algumas de suas experimentações contemporâneas. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. As faixas tocadas no show não derivam somente do novo álbum de Tuti Rodrigues, mas também do próximo disco de Anaadi, denominado Iluminar e que aposta no samba raiz. Somado ao repertório autoral, os artistas também interpretarão clássicos de compositores como Dona Ivone Lara, Jorge Ben e Gilberto Gil. Além da dupla de cantores, o espetáculo ainda contará com a presença da vocalista Indira Castro, do compositor e percussionista Richard Serraria e do Mestre Pingo do Borel, que farão participações especiais durante o show.