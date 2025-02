‘Mardi Grezz’ de Luciano Leães leva Nova Orleans até Porto Alegre

Nesta sexta-feira (28), o cantor e pianista Luciano Leães estará presente no Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para conduzir uma apresentação especial junto de outros sete nomes da música brasileira. A partir das 21h, os artistas vão montar um show que pretende transportar a magia do Mardi Gras de Nova Orleans para Porto Alegre, em um evento chamado Mardi Grezz. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

A noite promete um repertório musical envolvente, que deve mesclar elementos da música brasileira com a tradição do jazz, soul, funk e R&B. O Mardi Gras (Terça-Feira Gorda, em francês) é uma das festividades mais icônicas da cidade americana de Nova Orleans. Marcado por desfiles, fantasias, música vibrante e a forte influência do jazz, o evento constitui uma das maiores celebrações culturais do estado de Louisiana.



No show desta sexta-feira, a promessa é de um show contagiante, repleto de improviso e da energia das tradicionais second lines, além da distribuição de colares de Mardi Gras, característicos da celebração. Já Leães, que é reconhecido internacionalmente como um dos maiores expoentes do New Orleans Piano da América Latina, deve tocar uma série de clássicos do carnaval de Nova Orleans, interpretados com seu estilo característico.