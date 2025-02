'CarnaGlau' retorna ao Café Fonfon neste final de semana

O CarnaGlau, tradicional baile de Carnaval que acontece anualmente no Café Fonfon (rua Vieira de Castro, 22) retorna com uma edição dupla neste final de semana. Nesta sexta-feira (28), a cantora Andréa Cavalheiro deve fazer seu show de estreia no evento e, no sábado (1), o artista Gil Collares confirma sua presença em mais uma performance musical. Além disso, como já é tradição, o comando de ambas as noites fica por conta da atriz e cantora Glau Barros, que dá nome à festa. Os ingressos custam R$ 100,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.Tanto na sexta-feira quanto no sábado, as atividades devem se iniciar às 21h, com a participação especial do artista Gelson Oliveira. O repertório do evento, por sua vez, será composto pelos mais variados sucessos do samba, do frevo, do baião e da MPB, além das clássicas marchinhas de Carnaval.Assim como nas últimas edições, ainda será realizado um concurso de fantasias, coordenado pela jornalista e produtora Silvia Abreu. Acima de tudo, a competição é marcada pela diversão e pretende ser um momento descontraído entre os participantes e os presentes no evento.