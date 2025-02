Festa 'Baila comigo' tem edição especial no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

A edição especial de Carnaval da festa Baila comigo acontece nesta quinta-feira (27), no Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512), a partir das 19h. No evento, a comunicadora e jornalista Kátia Suman e seu filho, Bruno Suman, devem entreter o público com um repertório repleto de brasilidades, samba, pop e rock, além de uma seleção especial de marchinhas. Os ingressos custam R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.A Baila Comigo recebe público de todas as idades e foi pensada para quem quer festejar cedo. O evento estreou em março de 2024 no bar Ocidente em Porto Alegre e tem sido uma grande celebração, um reencontro da comunicadora com o público que a acompanha desde a rádio Ipanema, num clima afetuoso e de muita energia.