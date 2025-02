Quarto Distrito recebe festa 'Black is beautiful' neste sábado (22)

A festa Black is beautiful reunirá as bandas Produto Nacional e 50 Tons de Preta, a partir das 19h deste sábado (22), no palco do Nosso Tap Room (rua Conselheiro Travassos, 203). Os ingressos custam R$ 20,00 e estão à venda pelo site oficial do evento.

Com um repertório diverso e autoral, a Produto Nacional é considerada uma das bandas pioneiras do reggae no Rio Grande do Sul. Vencedor do Prêmio Artístico Lupicínio Rodrigues em 2003, o grupo musical é autor de sucessos como Esperança, Reggae paradise e Oprimidos e opressores, que marcaram a cena artística gaúcha contemporânea.



Já a 50 Tons de Preta surgiu em 2017, e é formada pela dupla de cantoras e instrumentistas Dejeane Arruée e Graziela Pires. Criticamente aclamada, a banda venceu o Prêmio Açorianos de Melhor Álbum MPB pelo seu disco de estreia Voa, lançado em 2020.