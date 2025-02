Canto, composição e prática instrumental

A Oficina de Choro está com matrículas abertas para novos alunos, pelo site oficial do projeto, até 7 de março. A iniciativa voltada à educação musical irá oferecer aulas gratuitas de composição coletiva, canto e prática de instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, trompete e clarinete, para todos os públicos.

As aulas iniciam no dia 8 de março e se estendem até o dia 14 de dezembro. Os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical.

O projeto, com vagas limitadas, é coordenado desde 2014 pelo violonista e compositor Mathias Pinto, que, neste ano, ainda trará para a classe sua nova composição, Suíte Pelotas - peça em oito movimentos, para Regional e Orquestra, que estreou no começo deste ano, com apresentação no 13° Festival Internacional Sesc de Música.

Os encontros de composição ocorrem nas quartas-feiras, enquanto a Prática de Conjunto será ministrada aos sábados. Em ambos os casos, as aulas acontecem no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), das 14h às 16h.