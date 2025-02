Lázaro Ramos participa do Carnaval em Porto Alegre

O ator Lázaro Ramos confirmou, nesta quarta-feira (19), sua vinda até a cidade de Porto Alegre neste Carnaval, para participar do Bloco Ziriguidum - Batucada social. A iniciativa é resultado de uma enquete lançada em seu perfil oficial do Instagram, em que o artista mobilizou seus seguidores para ajudá-lo a bater o recorde de participações em blocos de rua pelo País nas celebrações de 2025. Além do Ziriguidum, na capital gaúcha, a programação do ator inclui outros 30 blocos, espalhados por todas as regiões do Brasil. Entre as cidades selecionadas, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte têm a maior quantidade de blocos citados na lista, com cinco menções de cada um. Este ano, o Carnaval de Rua do Bloco Ziriguidum está marcado para acontecer durante a segunda quinzena de março.