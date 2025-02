'Mural da Bia da Ilha' é atração de nova edição do projeto 'Memórias Negras em Verbetes'

O projeto Memórias Negras em Verbetes, iniciativa que visa resgatar a presença das populações negras na história de Porto Alegre, vai incluir na sua listagem o Mural da Bia da Ilha, assinado por Mona Caron e Mauro Neri. A segunda edição do projeto, que está em desenvolvimento com recursos da Lei Paulo Gustavo, pretende produzir mais 50 verbetes e um áudio-livro para o seu inventário.Inaugurado em janeiro de 2022, o Mural da Bia da Ilha tem 65 metros e foi grafitado na parede lateral do edifício do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), como componente do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. O painel retrata a imagem da líder comunitária Beatriz Gonçalves Pereira, moradora da Ilha da Pintada, segurando nas mãos a planta popularmente conhecida como Vence Demanda ou Abre Caminhos, que tem uma importância cultural e espiritual muito significativa para as religiões de matriz africana.Os artistas que assinam a obra explicam que o mural foi desenvolvido com o objetivo de comunicar valores sociais, que vão além da pintura propriamente dita. "O poder simbólico do (também chamado) Mural Abre Caminhos é bastante conhecido, e tem sua importância em celebrar uma meta melhor e maior pela sociedade e o meio ambiente", afirmam.