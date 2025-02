Arena interativa une ciência e aventura no Bourbon Ipiranga

A arena interativa O mundo perdido dos dinossauros está aberta para visitação no Shopping Bourbon Ipiranga (av. Ipiranga, 5200), até o dia 17 de março. Com entrada gratuita, o espaço funciona todos os dias da semana, das 12h às 20h, e pretende proporcionar uma experiência divertida e educativa para o público infantil.Em um percurso de 70m² ao longo do primeiro andar do shopping, as crianças são convidadas a participar de diversas brincadeiras, enquanto aprendem sobre a história da era dos dinossauros. Nas experiências lúdicas que simulam atividades paleontológicas, os participantes são desafiados a desenterrar fósseis, passar por um rio secreto e juntar peças para montar a ossada de um dinossauro.