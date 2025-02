Oficina de choro oferece aulas gratuitas de canto, composição coletiva e prática de instrumentos

Oficina de Choro, que completa 22 anos de atuação em 2025, está com matrículas abertas para novos alunos até o dia 7 de março, pelo site composição coletiva, canto e prática de instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, trompete e clarinete, para todos os públicos. As aulas iniciam no dia 8 de março e se estendem até o dia 14 de dezembro. As vagas são limitadas, e os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical. , que completa 22 anos de atuação em 2025, está com matrículas abertas para novos alunos até o dia 7 de março, pelooficial do projeto. Com entrada gratuita, a iniciativa voltada à educação musical pretende oferecer aulas decomo violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, trompete e clarinete, para todos os públicos. As aulas iniciam no diae se estendem até o. As vagas são limitadas, e os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical.

O projeto é coordenado desde 2014 pelo violonista e compositor Mathias Pinto, que, neste ano, ainda trará para a classe sua nova composição, a Suíte Pelotas, peça em oito movimentos, para Regional e Orquestra, que estreou no começo deste ano, com apresentação no 13° Festival Internacional Sesc de Música. Nesta edição, os encontros de Composição Coletiva serão abertos para pessoas com ou sem experiência prévia e ocorrem nas quartas-feiras, das 14h às 16h. Nesta modalidade, as aulas têm tanto acompanhamento virtual, quanto presencial, sempre no Instituto Ling (rua João Caetano, 440).



A Prática de Conjunto, por sua vez, requer que os participantes saibam fazer leitura de cifras e levem seus instrumentos consigo para os ensaios. Para esta turma, os encontros estão marcados para acontecer aos sábados, também no Instituto Ling, das 14h às 16h.