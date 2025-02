Curso 'O enigma Twin Peaks' acontece na Cinemateca Capitólio

Ministrado pelo doutor em Comunicação Social Milton de Prado, o curso O enigma Twin Peaks está com inscrições abertas na plataforma de cinema Cine Um. A atividade acontece na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), nos dias 15 e 16 de março, sempre das 14h30min às 17h30min. O investimento é de R$ 65,00.

No decorrer do curso, os participantes irão realizar uma análise geral do universo originado na série Twin Peaks, assinada por David Lynch. A obra estreou nos anos 1990 com muitas dúvidas, causando burburinho e tornando-se em seguida um sucesso de audiência levado pela pergunta que incendiou a cabeça dos fãs: “quem matou Laura Palmer?”. A mistura de trama policial com soap opera, com doses do humor tipicamente lynchiano, garantiu uma segunda e errática temporada, encerrada de forma bombástica, mas insatisfatória, levando o diretor a produzir por conta própria um filme para os cinemas que tentava dar conta da história pregressa da personagem, o longa Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer (1992).

Para além dos aspectos autorais ligados à obra de Lynch, o curso irá abordar os aspectos estético-narrativos e os aspectos culturais ligados a outros produtos midiáticos que se passam dentro do mesmo universo, como o filme de 1992, e nova série lançada no ano de 2017: Twin Peaks – O retorno.