Sala Norberto Lubisco reabre nesta quinta-feira (20)

Fechada desde a enchente de maio de 2024, em Porto Alegre, a Sala Norberto Lubisco, da Cinemateca Paulo Amorim reabre nesta quinta-feira (20), às 16h. Localizado no prédio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o espaço era o único que ainda passava por obras em virtude dos alagamentos que afetaram o local no ano passado. A reabertura da Sala marca o final do ciclo de restaurações da Instituição, com o evento Memória das Águas, que contará com intervenção artística na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736 - térreo) e a apresentação da nova maquete tátil da instituição cultural, para deficientes visuais, em substituição à anterior, que foi danificada pela inundação.

A cerimônia deve contar com a presença da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, a diretora de Artes e Economia Criativa da Secretaria da Cultura (Sedac), Germana Konrath, e a diretora da Cinemateca, Mônica Kanitz. Na sequência, às 17h, ocorre a exibição simultânea do filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders (que estava em cartaz antes da enchente), em duas salas para convidados, imprensa e público em geral.

Segundo a assessoria de imprensa da Sedac, a Travessa dos Cataventos passará a contar com uma linha indicando o limite do Guaíba antes dos aterramentos, no século XIX. A demarcação ficará no chão, entre as pedras portuguesas, e busca resgatar a história de urbanização de Porto Alegre e convidar à reflexão sobre os limites entre humanidade e natureza.