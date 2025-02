Mocofaia e Thiago Amud levam música ao Grezz nesta quinta-feira (20)

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328), receberá uma apresentação do trio Mocofaia, formado por Luizinho do Jêje, Marcelo Galter e Sylvio Fraga, nesta quinta-feira (20), às 21h. Além do grupo musical, também sobe ao palco do espaço o poeta, cantor e violonista Thiago Amud. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. Escalado para abrir a noite, Amud deve apresentar canções do seu quinto disco Enseada perdida. Veterano na carreira musical, o poeta já realizou colaborações com nomes como Chico Buarque e Caetano Veloso.Em sequência, o Mocofaia irá apresentar um repertório das canções do seu disco de estreia, que leva o nome do grupo como título. Em suas performances, o trio apresentará faixas que combinam influências da música afro-brasileira e experimentações modernas.