Peça infantil 'Era uma vez adventure' tem últimas sessões no Bourbon Shopping Country neste final de semana

A peça infantil interativa Era uma vez adventure finalizará sua temporada em Porto Alegre com seis apresentações no Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80), neste sábado (22) e no domingo (23). As sessões ocorrem sempre às 14h30min, às 16h30min e às 18h30min e os ingressos estão à venda com 20% de desconto pela plataforma Uhuu.Além da capital gaúcha, a montagem teatral promovida pela empresa Magic Park já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No evento, a proposta é que as crianças e famílias presentes possam acompanhar os personagens dos contos de fadas, em uma experiência que une teatro, brincadeiras e música, e termina em um piquenique.