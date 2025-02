Banda porto-alegrense recria icônico Rooftop Concert

A banda porto-alegrense Liverpoa Beatle Band, que faz um tributo aos Beatles, retorna ao terraço da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), nesta quarta-feira (19), às 19h30min. Desta vez, a proposta é prestar uma homenagem e fazer uma referência ao Rooftop Concert, show icônico da banda britânica realizado em 1969. A entrada é gratuita. Em caso de chuva, o show deverá ser transferido (com divulgação de nova data, na sequência). Em 2024, a Liverpool Beatle Band já havia realizado um concerto no Jardim Lutzenberger da Casa de Cultura, para recriar o Rooftop Concert, em comemoração aos 55 anos do show. Nesta quarta, o evento pretende trazer de volta a apresentação do ano anterior com a participação especial do tecladista Rafael Petrucci, além dos membros originais do grupo: Vinícius Bühler, Jerônimo Silvello, Ariel Teixeira e Lucas Bertolini.