Vera Loca apresenta show acústico no Theatro São Pedro

O grupo musical Vera Loca retorna ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), desta vez com um concerto em comemoração aos seus 23 anos de estrada. A apresentação da banda, formada por Fabrício Beck (vocalista e violonista), Mumu (baixista), Diego Dias (pianista), Hernan Gonzalez (violonista) e Luigi Vieira (baterista), ocorre às 20h desta quinta-feira (20). Os ingressos custam entre R$ 70,00 e R$ 100,00 e podem ser adquiridos através do site da instituição cultural.



As celebrações de aniversário da Vera Loca se iniciaram há duas semanas, com um show no festival Planeta Atlântida 2025 e o grupo segue em passagem pelo Rio Grande do Sul. No Theatro São Pedro, em Porto Alegre, o grupo deverá realizar um show totalmente acústico, com um repertório que inclui seus maiores sucessos da última década.