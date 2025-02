Comédia teatral 'TOC' retorna ao Theatro São Pedro

O espetáculo teatral TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva irá comemorar seu aniversário de seis anos em cartaz, com três apresentações no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). As sessões da peça estão marcadas para às 20h desta sexta-feira (21) e de sábado (22), e para às 18h de domingo (23). Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 150,00 e estão à venda pelo site da instituição cultural ou na bilheteria do teatro (a partir de duas horas antes de cada sessão).Após sua estreia em 2019, o espetáculo fez sucesso comercial e crítico ao longo de múltiplas temporadas nos principais teatros de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Este ano, após as enchentes de 2024, a produção retorna à cena com o objetivo de "promover riso e esperança" para o povo gaúcho. O texto de TOC foi escrito por Artur José Pinto, e a montagem conta com a direção de Lutti Pereira. No elenco, estão Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry.